Ihren 60. Hochzeitstag erlebten in diesen Tagen Maria und Hannes Tervooren aus Kervenheim. „Das kann man nur zusammen schaffen“, betont Hannes Tervooren, was seine Frau Maria nur bestätigen kann: „Durch dick und dünn gehen in guten wie in schlechten Zeiten“, ergänzt die Diamantbraut mit einem Lächeln.

Am 10. Oktober 1958 gaben sich Maria und Hannes Tervooren in der St. Antonius-Pfarrkirche Kervenheim das Jawort. Zum Jubelfest haben die Nachbarn das Haus des Diamantpaares festlich geschmückt. Die Einladung zum Fest am kommenden Samstag, dem ein Dankgottesdienst in der Traukirche vorausgeht, schrieb der Diamantbräutigam höchstpersönlich. „Alle sind handgeschrieben“, erklärt Hannes Tervooren, dem diese persönliche Geste ein besonders Anliegen war.

1948 treffen sich die Blicke der in Sonsbeck geborenen Maria Loeven und des Kervenheimer Hannes Tervooren während eines Karnevalsballs in Sonsbeck erstmalig. „Wir haben 10 Jahre gebraucht, um vor den Traualtar zu treten“, berichtet die 86-jährige Jubelbraut. In diese…

