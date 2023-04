Besucherinnen und Besucher blickten hinter die Kulissen von Mera Tiernahrung. Das KB war dabei. Dürfen auch Menschen naschen?

/ von Franz Geib

Ob der Keks auch für Menschen genießbar ist? Jonas und Ulla Heuvens prüfen das Hundefutter. Foto: FG

Selbst für den Frömmsten unter den Fiffis aus der Wallfahrtsstadt liegt das Paradies wahrscheinlich weniger im Himmelreich, sondern quasi um die Ecke, eigentlich nur einen Ballwurf von der B9 entfernt. An der Industriestraße 16 hat das Unternehmen „Mera Tiernahrung“ seinen Hauptsitz: Tonnenweise Futter für Bello und Co. werden hier produziert. Schon das Hochregallager ist zum turbolastigen Schwanzwedeln – 30 Meter hoch, hundert Meter lang, bis zum Deckenrand voll mit Leckerlis. Das Kevelaerer Blatt hat mit 20 Bürgerinnen und Bürgern „hinter die Kulissen“ geschaut.

Seit 2019 gibt‘s in Kevelaer die Reihe der Unternehmensführungen abseits der bekannten Pfade. Mit Bürgerinnen und Bürgern geht es seitdem, zwischendurch nur kurz wegen der Corona-Pandemie unterbrochen, durch diverse Betriebe, in denen Wissbegierige die ortsansässigen Unternehmen von einer anderen Seite kennenlernen können. In diesem Jahr können die Teilnehmenden unter der Leitung des Kevelaer Marketing sechs Unternehmen, darunter den Rouenhof von Anne und Bernd Verhoeven, das Konzert- und Bühnenhaus und die Kevelaerer Landmomente auf dem Büchelshof, kennenlernen (das KB berichtete). In der vergangenen Woche wollte eine Gruppe von 20 Herrchen und Frauchen wissen, wo der Kauknochen eigentlich herkommt, den der eigene Vierbeiner da mit Vorliebe verschlingt.

Ulla und Paul Wessel aus Twisteden hatten sich mit ihren Freunden Ulla und Jonas Heuvens im Empfangsraum eingefunden. Beide Paare haben derzeit zwar keine Hu…