Dritter Sparkassen-Cup der Stadt Kevelaer

Zum dritten Mal richtete der Tennisverein BW Kevelaer die Stadtmeisterschaften der Stadt Kevelaer aus. Die Resonanz war riesig und die Stimmung auf und neben den Plätzen bestens.

Insgesamt gab es mehr als 180 Meldungen der Vereine aus Winnekendonk, Twisteden, Wetten, Kervenheim und Kevelaer, die in den Klassen Einzel, Doppel und Mixed gegeneinander antraten.

Im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte September wurden mehr als 120 Spiele ausgetragen. Am 13. September fanden die Finalspiele auf der Platzanlage des BW Kevelaer statt.

Die spannenden und hochklassigen Spiele wurden bei bestem Tenniswetter von vielen Zuschauern besucht. Nachdem die Stadtmeister ermittelt wurden, fand die Siegerehrung statt.

Besonderen Dank ging an die Sponsorengruppe bestehend aus dem Hauptsponsor, der Sparkasse Rhein-Maas, Dorenkamp Sport, der Fleischerei Abels und der Bäckerei Vloet.

Als Sieger in der jeweiligen Klasse konnten ermittelt werden: Im Dameneinzel Monika Janßen, im Damendoppel Monika Janßen und Kathrin Küppers, im Herreneinzel bis 50 Jahre Hendrik Schulz, im Herreneinzel ab 50 Jahre Klaus Hanrath, im Herrendoppel bis 50 Jahre Stefan Eifert und Hendrik Schulz, im Herrendoppel über 50 Jahre Walter Urner und Marc Verberkt und im Mixed Nadine und Toni Raadts.

Natürlich wurden die Stadtmeister anschließend in geselliger Runde ausgiebig gefeiert.