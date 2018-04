Es will bei der Union Kervenheim derzeit einfach nicht so recht laufen. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Thomas van Wickeren gegen die SuS Grün-Weiß Kalkar auf heimischem Platz mit 2:4. In der Tabelle der Kreisliga B steht die Union damit weiterhin auf Platz acht und hat 23 Punkte auf dem Konto, die Konkurrenz zieht inzwischen aber immer weiter von Dannen. Tabellenplatz sieben ist bereits sieben Zähler entfernt – der Blick muss demnach eher nach unten denn nach oben gehen.