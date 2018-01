Was die zweite Mannschaft bereits schon vor gemacht hat, hat die dritte Mannschaft der SSG Kevelaer ihnen jetzt gleich getan. Ungeschlagen und mit einem letzten 5:0-Wettkampf holten sich die „Tiger“ der dritten Luftgewehr-Mannschaft der SSG den heiß begehrten Pott in der Landesoberliga – Nord.

Die Gegner des BSV Mölln hatten in Düsseldorf-Bilk keine Chance gegen die starken Kevelaerer. Der Niederländer Wesley Holthujüsen brachte mit 391 Ringen das höchste Ergebnis auf die Scheibe. Denise Faahsen hatte mit 384 Ringen ein leichtes Spiel gegen Janina Ingenhoff (375 Ringe). Markus Bauer gewann mit 389:375 Ringen und Simon Janshen tat es ihm gleich mit einem Endergebnis von 389:364 Ringen. Ersatzschütze für Maike Trötschkes, Axel Deckers, gewann sein Match mit 371:365 Ringen.

So könnten die SSGler mit 14:0 Mannschafts- und 27:3 Einzelpunkten in die Relegationswettkämpfe zur Rheinlandliga ziehen. Allerdings geht das nur, wenn die zweite Mannschaft der SSG den Sprung in die 2. Bundesliga schafft: Erst dann wird der Platz für die „Dritte“ dort frei sein.