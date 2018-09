Dreister Überfall: Maskierte Männer klopften an der Tür

Am Freitag (21. September) gegen 17.30 Uhr drangen drei unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Marienstraße in Wetten ein. Die maskierten Männer klopften an die Tür zu einer Erdgeschosswohnung. Als eine 59-jährige Frau die Tür öffnete, schubsten die Täter sie in die Wohnung. Die Täter gingen zum verschlossenen Zimmer ihres 24-jährigen Sohnes und traten die Tür ein. Einer von ihnen schlug mit einem Schlagstock auf den 24-Jährigen ein. Anschließend entwendeten die Täter einen Schranktresor, in dem sich Bargeld befand, und flüchteten aus dem Haus.

Die 59-Jährige und ihr 24-jähriger Sohn verletzten sich bei dem Überfall. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär zur Beobachtung aufgenommen wurden.

Einer der Täter hatte gesprochen. Dies war in einem akzentfreien Deutsch. Die drei Täter waren rund 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzenpullis und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Ein Täter trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem orangefarbenen Schriftzug im Brustbereich.

Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon: 02824/880.