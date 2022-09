Dreister Diebstahl und Diebstahlversuch auf der Busmannstraße

Am Montag, 19. September 2022 gegen 14 Uhr betrat ein einzelner Mann ein Juweliergeschäft auf der Busmannstraße und ließ sich hochwertigen Goldschmuck zeigen. Der Inhaberin kam sein Verhalten und seine wiederholten Fragen nach sehr hochwertigem Schmuck merkwürdig vor, da sie in der Vergangenheit schon häufiger mit ähnlichen Situationen konfrontiert war. Daraufhin positionierte sie sich in der Eingangstüre während die Angestellte dem Mann weiterhin Schmuck präsentierte. Der Mann reagierte sichtlich nervös und kurz darauf verließ er zügig das Geschäft.

Wenige Minuten später ließ er sich in dem gegenüberliegenden Fotogeschäft vermeintlich beraten und eine hochwertige Kamera zeigen. Kurz darauf stieß der Mann den Ladeninhaber zur Seite, entriss ihm die Kamera und flüchte in Richtung Luxemburger Platz. Durch die lauten Hilferufe des Fotogeschäftinhabers wurde die Juwelierin darauf aufmerksam und rannte sogleich hinüber. Beim betreten des Fotogeschäftes konnte sie sofort das süßliche Parfum riechen, dass ihr schon in ihrem Geschäft extrem aufgefallen war.

Die beiden Inhaber informierten sofort die Polizei. Die Juwelieren stellte dieser umfassendes Videomaterial ihrer Überwachungskamera zur Verfügung, auf der der Mann deutlich zu erkennen war.

Die Polizei konnte wenig später einen Verdächtigen stellen und diesen auch festnehmen.