Dreigroschenoper im Bühnenhaus

„An ‘nem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand…“ Schöne Aussichten – in diesem Fall. Denn das Zitat aus der Moritat von Mackie Messer weist hin auf die neue Produktion der „TheaterWerkstatt Haus Freudenberg“. Und der schöne blaue Sonntag wird in diesem Falle wohl hoffentlich der 22. Mai 2022 sein. Dann fällt in Kevelaer der letzte Vorhang für die Dreigroschenoper.

Ja, Anna Zimmermann-Hacks hat sich an die Inszenierung der berühmten Brechtschen Hinterlassenschaft gemacht und nach der Pandemie-Pause brennen alle Beteiligten darauf, einmal mehr die Bühnen so großartig zu rocken, wie sie es schon mehrfach taten. Momentan proben pandemiebedingt kleinere Gruppen und die ursprünglich für den kommenden März geplanten Aufführungen wurden in den Mai 2022 verschoben.

Premiere ist diesmal in Geldern am 14. und 15. Mai, die Aufführungen im Kevelaerer Bühnenhaus sind für den 20., 21. und 22. Mai festgelegt. Der Eintritt wird 10 Euro kosten, der Vorverkauf im Servicecenter im Rathaus beginnt am 25. April.