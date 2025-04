Drei Gruppen des VFR bei den Tanztagen

Es sind drei Tanzgruppen des VfR Blau-Gold Kevelaer im Finale der Duisburger Tanztage: Die Teeniegarde, die „Unlimited Teens“ und die Showgirls treten bei den Finalshows am Samstag und Sonntag im Theater Duisburg auf.

Das ist gleichzeitig der letzte Auftritt für die Gruppen, die in den letzten Wochen nach den karnevalistischen Terminen an diversen Tanzturnieren teilgenommen haben. Dort wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, was ebenfalls für die Minigarde und die „Tanzflöhe“ gilt. Der Finaleinzug ist für alle der krönende Abschluß der Saison. Damit hat nach einigen Auf‘s und Ab‘s durch Verletzungen oder krankheitsbedingten Ausfällen keiner gerechnet. Umso größer war die Freude bei der Bekanntgabe der Finalisten, der alle gemeinsam während der Veranstaltung „Kevelaer im Licht“ entgegenfieberten.