Im Knoase-Saal sorgte die dritte Auflage von „Music for the masses“ für Stimmung Drei Freunde machen ordentlich Party

/ von Franz Geib

Die Coverband „RoxxBoxx“ aus Straelen machte den „Warm up“ bei der Rock-Party „Music for the masses“ im Wettener Knoase Saal. Foto: FG

Von wegen ,nix los auf‘m Dorf‘: Thomas Molderings, Andreas Schattmann und Jürgen Borghs beklagten sich am Tresen im Brauhaus „Kävelse Lüj“ nicht über die Ereignislosigkeit auf dem platten Land, sondern handelten und riefen im vergangenen Jahr die Veranstaltung „Music for the masses“ ins Leben. Die Idee war denkbar einfach und gleichermaßen gut: In einfachen Kneipen treffen, Party machen und gute Musik aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren hören. Ordentlich Abtanzen wie früher eben.

Rund 400 Gäste begrüßten die drei Freunde damals bei der ersten Rock-Party im Januar 2023, eine zweite Veranstaltung folgte nur ein halbes Jahr später im Oktober. Am vergangenen Wochenende gab es mittlerweile die dritte Auflage der Retroparty mit Hits von den Beatles, Doors, Led Zeppelin, The Police, Pink Floyd, Rolling Stones und wieder war der Knoase-Saal der ultimative Treffpunkt für Altrocker und Jung-Popper. Aber ganz gleich welchem Style man/frau an diesem Abend folgte, Berührungspunkte gab es für alle gleichermaßen, und das war die Lust aufs Abzappeln.

In diesem Jahr hatten sich Thomas, Andreas und Jürgen etwas Besonderes ausgedacht: Neben DJ Heiko Naß wurde die Coverband „RoxxBoxx“ aus Straelen für den Abend verpflichtet. Die fünfköpfige Formation um Frontmann Guido Steegers sollte den Livemusik-Fans viele Hits aus der Rock- und Popmusikgeschichte servieren. Bei „Music for the masses“ am Samstagabend wechselten sich die Band und DJ Heiko ab.

Das Konzept von Molderings, Schattmann und Borg…