Drei Benefizkonzerte am Niederrhein

Mit drei Benefizkonzerten präsentieren sich der „Süddeutsche Ärztechor“ und das „Süddeutsche Ärzteorchester“ im November erstmals am Niederrhein. Unter der Leitung von Chorleiter Marius Popp werden die beiden Ensembles Guiseppe Verdis berühmtes Requiem aufführen.

Eine Woche in Kevelaer

Rund 120 Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger werden eine Woche – und zwar vom 28. Oktober bis zum 5. November – in Kevelaerer Hotels sowie im Priesterhaus Quartier beziehen. Geprobt wird im Priesterhaus und in der Basilika, an einem Tag aber auch im Konzert- und Bühnenhaus, das die Stadt Kevelaer für den guten Zweck zur Verfügung stellt. Beide Ensembles sind jeweils Projektgruppen auf Zeit mit wechselnden Besetzungen, bestehend hauptsächlich aus Medizinern und Medizinerinnen sowie Menschen aus arztnahen Berufen.

Musik als Entspannung

„Der Mensch braucht die Medizin und auch die Musik“, so Marius Popp, Chorleiter und Gründer der beiden Ensembles. „Auch Mediziner brauchen Entspannung. Die Musik ist wunderbar entspannend. Sie ist kreativ, anregend und erfüllend.“

Ende Oktober reisen die Ensemblemitglieder aus Süddeutschland an – die Auftritte in Kevelaer, Bocholt und Xanten sind die ersten Auftritte für die Musikerinnen und Musiker in Nordrhein-Westfalen.

Die Gute Sache im Vordergrund

Wie immer, wenn Ärztechor und Ärzteorchester auftreten, steht neben der Musik die gute Sache im Vordergrund: Der Eintritt ist frei, die Spendenerlöse aus den Konzerten kommen einem wohltätigen Zweck zu – in Kevelaer ist es die „Aktion pro Humanität“, in Bocholt das Hospiz, und in Xanten wird das Geld für die Schwalbennestorgel im Dom gesammelt.

In Kevelaer teilen sich die Pfarrgemeinde St. Marien und die Stiftung Aktion pro Humanität die Veranstalterehren. Hier findet das Benefizkonzert am Donnerstag, 2. November, 20 Uhr, in der Basilika statt.

Am 3. November ist der Veranstaltungsort dann die Liebfrauenkirche in Bocholt, Beginn 19.30 Uhr. In Xanten beschließt das Benefizkonzert im Dom am Samstag, 4. November, um 19 Uhr, die Niederrhein-Tour.

Mehr Infos zu Chor und Orchester: www.sueddeutscher-aerztechor.de.