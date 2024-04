Dr. Norbert Bayer in Wissenschaftlichen Beirat berufen

Auszeichnung für Dr. Norbert Bayer: Der Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums wurde in den Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung berufen.

Führende Kardiologen

Dem Wissenschaftlichen Beirat, der sich ehrenamtlich für die Deutsche Herzstiftung engagiert, gehören führende Kardiologen, Herz- und Gefäßchirurgen sowie Mediziner an, die auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wissenschaftlich tätig sind.

Die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums unterstützt die Arbeit der deutschen Herzstiftung seit vielen Jahren, etwa durch Vortragsveranstaltungen im Rahmen der jährlich deutschlandweit durchgeführten Herzwochen.

Die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums betreut an den Standorten in Kleve und Kevelaer mehr als 6.000 Patienten pro Jahr und ist damit eine der größten kardiologischen Fachabteilungen in Nordrhein-Westfalen.

Deutsche Herzstiftung

Die Deutsche Herzstiftung ist in Deutschland die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Stiftung engagiert sich intensiv für Herzkranke und Angehörige. Eine wichtige Veranstaltung der Stiftung sind die jährlichen Herzwochen.