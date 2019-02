Doppelbelastung für die Volleyballer

Die Volleyballer vom KSV hatten am vergangenen Wochenende eine Doppelbelastung zu verkraften. Beide Mannschaften mussten samstags erst in der Liga spielen und am Sonntag im Bezirkspokal antreten.

Die Ligaspiele:

In der Volleyball-Verbandsliga traf die erste Mannschaft auf den ART Düsseldorf II. Die Vorzeichen zu diesem Spiel waren nicht besonders gut für den KSV. Der zuletzt stark spielende Libero Florian Reschke fiel berufsbedingt aus. Staubedingt war die Mannschaft zudem dann auch erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn in der Halle.

Mannschaftskapitän Marcel Thyssen ging zudem angeschlagen in die Partie und wurde erst mal geschont. ART Düsseldorf kannte solche Sorgen nicht und konnte in Bestbesetzung antreten.

Der KSV startete aber stark und konnte nach ausgeglichenem Start auch aufgrund einer Aufschlagsserie von Marc Ophey kurz vor Schluss den ersten Satz souverän mit 25:20 gewinnen. Im zweiten Satz schlichen sich einfache Fehler ins Spiel der Kevelaerer ein. Erst beim Stand von 19:24 erwachte der Kampfeswille wieder. Aber es war zu spät, um den Satz noch zu drehen. Mit 25:23 ging Satz 2 an Düsseldorf.

Trainerin Heike Thyssen brachte nun Sebastian Derrix. Der Außenangreifer stabilisierte das Spiel des KSV wieder und mit einer guten Stimmung auf dem Feld ging der Satz Nummer 3 ungefährdet mit 25:18 an den KSV. Düsseldorf ergab sich nun seinem Schicksal und der KSV nahm die Gelegenheit wahr, Satz 4 klar mit 25:14 einzufahren. Mit diesem klaren 3:1 (20:25, 25:23, 18:25, 14:25) verbessert sich der KSV auf den sechsten Tabellenplatz und kann dem Heimspiel gegen den Tabellenersten vom Moerser SC II gelassen entgegen sehen.

Für den Kevelaerer SV I spielten: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen, Verhoeven.

In der Bezirksliga lautete die Begegnung Rumelner TV II gegen Kevelaerer SV II. Im Spiel gegen den Tabellennachbarn vom Rumelner TV II lief es erst mal nicht wirklich rund. Insbesondere in der Annahme wurden zu viele Fehler gemacht. Der RTV nutzte diese in den ersten beiden Sätzen aus und ging mit 2:0 in Führung. Aber die Mannschaft vom KSV zeigte nun Stärke und brachte das Kunststück fertig, das Spiel noch zu drehen.

Die Sätze 3 und 4 waren dabei mit 25:17 und 25:14 eine klare Angelegenheit. Der entscheidende 5. Satz war hingegen knapp und konnte mit 15:13 gewonnen werden. Der KSV II rückt mit diesem 3:2 (23:25, 20:25, 25:17, 25:14, 15:13) Erfolg auf den 4. Tabellenplatz vor.

Für den Kevelaerer SV II waren folgende Spieler im Einsatz: Broeckmann, Hünnekes, Janßen, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters, Reuters.

Der Bezirkspokal

Weiter ging es am Sonntag mit den Spielen im Bezirkspokal. Während die zweite Mannschaft zuhause spielen durfte, musste die erste Mannschaft nach Neuss. Die Erfolge des Vortages konnten allerdings nicht wiederholt werden. Zwar hatten beide Mannschaften jeweils einen Gegner aus einer höheren Liga, aber die Leistungen waren deutlich schlechter als am Vortag.

So verlor der Kevelaerer SV II gegen den Landesligisten TuS Waldniel mit 0:3 (22:25, 16:25, 8:25) und das Spiel des Oberligisten Solinger Volleys II gegen den Kevelaerer SV ging 3:1 (25:25 21:25 27:25 25:14) aus. Damit ist für beide Kevelaerer Mannschaften der Pokalwettbewerb Geschichte.

In der Liga geht es am Samstag, 23. Februar schon weiter. Der KSV I empfängt um 15 Uhr den Tabellenersten vom Moerser SC II und hofft hier auf die Unterstützung der Fans. Das Hinspiel konnte nach einem 0:2 Rückstand überraschend noch 3:2 gewonnen werden. Der MSC II hat hier also noch eine Rechnung offen.

Der KSV II bestreitet ebenfalls am 23. Februar sein Spiel gegen den MTV Krefeld. Anpfiff in Krefeld ist um 16.15 Uhr.