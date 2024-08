Döner für einen Euro

Am Anfang des Monats eröffnete in der Amsterdamer Straße ein neues Lokal. „Sahin‘s Restaurant“ öffnete in den alten Räumen von „Zum Friedenseck“ seine Türe. Für den Eröffnungstag hatte der Inhaber sich etwas ganz Besonderes überlegt: Döner zum unschlagbaren Preis von einem Euro. Da konnte nicht mal der Regen die Menschen davon abhalten, Schlange zu stehen.