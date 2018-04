Bei der DJK Twisteden läuft es in der Bezirksliga-Rückrunde weiterhin alles andere als nach Plan. Am Sonntagmittag verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Holla ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Broekhuysen mit 1:3. In der Tabelle rutschte die DJK nach der Niederlage auf heimischem Platz auf Relegationsrang 15 ab, der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt nun nur noch zwei Punkte. Hoffnung macht allerdings, dass man bei einem absolvierten Spiel weniger als der SV Walbeck, der direkt vor der DJK rangiert, nur einen Zähler Rückstand hat.