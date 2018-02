Während in den Kreisligen etliche Spiele den frostigen Temperaturen zum Opfer fielen und ausgefallen sind, wurde in der Bezirksliga fleißig gespielt. Die DJK Twisteden trennte sich auf dem heimischen Kunstrasen mit einem 2:2-Unentschieden vom Abstiegskandidaten FC Aldekerk. In der Tabelle konnte die Mannschaft von Trainer Andreas Holla durch den Punktgewinn auf den neunten Rang klettern, 24 Punkte hat man nun auf dem Konto.