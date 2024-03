DJK-Sport- und Spielfest

Die Jugendburg Gemen in Borken verwandelt sich an Pfingsten in eine fantastische Unterwasserwelt. Der DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e.V. veranstaltet vom 17. bis zum 20. Mai sein traditionelles Sport- und Spielfest auf der Jugendburg.

Die Planungen für die 4-tägige Ferienfreizeit laufen bereits auf Hochtouren. Das Betreuerteam der Sportjugend Münster bereitet Sport, Spiele und Aktionen vor, die genau zum Motto passen. So können die Kinder und Jugendlichen in die Rolle von Meeresabenteurern schlüpfen, Korallenriffe erkunden, den versunkenen Schatz finden und spannende Aufgaben lösen, um die Piraten zu überlisten und das Meer und seine Bewohner zu retten. Das Gelände rund um die zum Teil 900 Jahre alte Wasserburg ist geradezu geschaffen für diese Art Abenteuer.

Alle interessierten Kinder im Alter zwischen 9 bis 14 Jahren, die Lust haben, sich auf eine abenteuerliche Unterwasser-Reise zu begeben, können sich zu dieser Pfingstfreizeit anmelden. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren aus der gesamten Region des DJK-Diözesanverbands Münster können als Gruppe mit ihren eigenen Betreuern z.B. aus dem Verein teilnehmen. Mehr Informationen und die Online-Anmeldung unter www.djk-dv-muenster.de in der Rubrik Angebote/ Freizeiten.