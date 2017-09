DJK auch gegen Hülser SV in der Spur

Die DJK Twisteden schlägt sich als Aufsteiger in der neuen Bezirksliga-Saison weiter wacker und hat nun den nächsten Heimsieg eingefahren. Am Donnerstagabend setzte sich die Elf von Trainer Andreas Holla mit 2:0 gegen den Hülser SV durch und kletterte in der Tabelle auf den fünften Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen stehen derzeit für die DJK zu Buche.