Unter anderem war das Kaufcenter Thema Diskussionen im Stadtentwicklungsausschuss

/ von Franz Geib

Das Kaufcenter war Thema im Ausschuss. Foto: KB-Archiv

Die Sitzung des jüngsten Stadtentwicklungsausschusses im Rat der Stadt Kevelaer war ordentlich vollgepackt, so dass sich der Vorsitzende Michael Kamps humorig dazu verleiten ließ, zu mutmaßen, dass dies ein letztes Geschenk des mittlerweile verabschiedeten Bauamtsleiters Dave Welling gewesen sein könnte. Sei‘s drum, es gab einiges zu beratschlagen, weshalb Kamps die Mitglieder dazu ermunterte, sich in der Debatte kurz zu fassen. Und schon beim ersten großen Thema wurde nix draus.

Wohnen an der Niers

Es ging um den Aufstellungsbeschluss für ein Plangebiet in Winnekendonk westlich des Steenswegs nördlich des Stadtzentrums Kevelaer. Es grenzt unmittelbar an die Niers, so dass sich für Nicole Ganss (Grüne) die Frage stellte, warum in dem naturschutzrechtlich sensiblen Gebiet Wohnraum für fünf und mehr Wohneinheiten erschlossen werden soll und sich ihr der Eindruck aufdrängte, dass dort lediglich schöne Häuser mit Weitblick entstehen sollen.

Nicht-öffentlich

Aufgrund des hochsensiblen Themas vollführte der Vorsitzende dann den nächsten Schritt und unterbrach die öffentliche Sitzung, um weiteres nicht-öffentlich zu verhandeln. Nach einer mehrminütigen Pause für die Öffentlichkeit ging es dann weiter und der Beschluss fiel dann wie folgt aus: Der Ausschuss beschließt die Aufstellung des Flächennutzungsplans und billigt den Vorentwurf einer Flächennutzungsplanänderung mit der Auflage, dass Flächen, wo aktuell kein Bedarf besteht, aus der …