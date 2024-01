Dirty Talk mit Lisa Feller in Kevelaer

Lisa Feller mit neuem Live-Programm „Dirty Talk“ auf Tour, denn schmutziges Gerede hat gerade Hochkultur: Im Fernsehen, in den sozialen Medien, in privaten Beziehungen – überall nur „Dirty Talk“! Übereinander, gegeneinander, miteinander. Es wird wütend kommentiert, übel gelästert und nur allzu gerne auch gehässige Lügen verbreitet! Kein Wunder, dass Lisa Feller da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. – Ein gefundenes Fressen also für die schlagfertige Lisa Feller, an der in den letzten Jahren kaum jemand vorbeigekommen ist, sei es im Fernsehen, z. B. als Moderatorin von „WDR Ladies Night“, im Podcast mit ihrer Comedy-Kollegin Gerburg Jahnke oder auf den Live-Bühnen Deutschlands. Lisas Motto ist: „Seid wieder netter zueinander“ und wenn es nur ein Kompliment an der Supermarktkasse gegenüber der Verkäuferin ist, Stichwort Aldi-Talk!

Lisa guckt in „Dirty Talk“ natürlich auch unter die eigene moralische Bettdecke: Wie absolviert eine alleinerziehende Mutter von zwei pubertierenden Jungs den Spagat zwischen Hausaufgaben, nachhaltiger Erziehung und den Wünschen nach einer Beziehung oder einer knisternden Affäre? Und wie redet „Frau“ mit „Mann“ darüber? Ist „Dirty Talk“ etwa die Sahne auf dem Kuchen der Begierde oder bereits die Gräte im Hals des Würgereflex, wenn morgens zum Kaffee der Prinz sich doch als Frosch herausstellt und nicht gehen will? „Dirty Talk“ zeigt Lisa Feller von ihren besten Seiten: lustig und sympathisch wie immer, aber frech und frisch wie nie

Live in Kevelaer

Lisa Feller ist mit ihrem Programm „Dirty Talk“ live zu sehen am Freitag, 23. Februar 2024, um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.