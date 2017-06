Dirk Faßbender – Mein Kevelaer

Was schätzen Sie an Kevelaer?

Mir gefällt an Kevelaer, dass es eine Stadt im Grünen ist und dass es in der Umgebung viele Ausflugsmöglichkeiten gibt. Ich habe früher jahrelang in einer Großstadt gelebt, da lernt man auch die Ruhe in Kevelaer sehr zu schätzen.

Für einen Tag Bürgermeister von Kevelaer. Welches Problem würden Sie als erstes in Angriff nehmen?

Hm. Zu sagen, dies und das würde ich anders machen, erscheint mir anmaßend. Ich denke, ich würde die Fachbereichsleiter einberufen und mich bei ihnen erkundigen, wo in Kevelaer der Schuh am ehesten drückt. Dann wäre zu überlegen, welche der Missstände sich eventuell ausräumen lassen. Was mir sehr gut gefällt, sind Think Tanks, wie es sie beispielsweise in den USA gibt, also Berater, die dem Präsidenten zur Seite stehen und strategische Pläne erstellen. Eine nachahmenswerte Idee.

Was sollte ein Besucher auf jeden Fall gesehen bzw. unternommen haben?

Das Kevelaerer Museum, absolut sehenswert. Ferner die Oldtimerrundfahrt und die Heideblüte in den Maasdünen. Natürlich gäbe es noch weitere…