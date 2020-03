Ja, so kann man das gut machen, wenn man das, was im alten Fritze Schiller stürmte und drängte, auf eine moderne Theaterbühne bringen will. Dass die Dinslakener Burghofbühne ein kleines, aber stets feines Landestheater ist, stellte sie beim Gastspiel in Kevelaer am vergangenen, schon recht Corona-verseuchten Mittwoch, wieder einmal eindrucksvoll und nachhaltig unter Beweis.