Es war der 4. Februar 2011, als Anja Hummler mit Unterstützung ihres Ehemanns Andreas Gertzen den „Schauplatz“ in den Räumen an der Annastraße 21 eröffnete. Damals hielten die gebürtige Ratingerin, die gelernte Fotolaborantin und mehrfache deutsche Meisterin im Frauen-Eishockey ist, und der aus Sterkrade stammende gelernte Kfz-Mechaniker, der zudem Sozialpädagoge und „Seggs“-Bassist ist, nach einem Ladenlokal Ausschau, das 15 Minuten von ihrem Wohnsitz in Walbeck entfernt war. „Ich fand den Laden an der Annastraße ganz süß“, befand Hummler und so fiel die Entscheidung für Kevelaer einfach aus dem Bauch heraus.