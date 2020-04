Digitales Quiz war ein voller Erfolg

Dass es mal zu einem „Quiz im Löwen“ mit 95 Teams kommen würde, damit konnten auch die Veranstalter Dirk Winkels und Stefan Spittmann nicht rechnen. Am vergangenen Samstag, 18. April, passierte jedoch genau das. Beim #wirbleibenzuhause-Spezial des beliebten Quiz-Formates saßen zahlreiche Quiz-Liebhaber vor ihren Mobilgeräten und stellten sich den Fragen der Veranstalter. Über einen Live-Stream bei Facebook konnte jeder mitmachen. So waren nicht nur Kevelaerer mit von der Partie, sondern auch Teams aus Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Spanien. Mit diesem Online-Format reagieren Winkels und Spittmann auf die aktuellen Einschränkungen durch Covid-19.

„Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare, für eure netten Worte und positiven Feedbacks, für den Zuspruch und die vielen Anregungen“, schrieben die Veranstalter in einem Beitrag an die Teilnehmer. „Besonders haben wir uns über eure Unterstützung zu Gunsten der Kevelaerer Tafel e.V. gefreut. Es sind unglaubliche 1485 € an Spenden von euch bei uns eingegangen, wir werden den Betrag auf 2000 € aufrunden und in Kürze einen Scheck an die Kevelaerer Tafel e.V. überreichen“, heißt es weiter. Vier Teams räumten bei dem Quiz den Hauptpreis, ein 20-teiliges Grillpaket mit einem 5 Liter Fass Bier, gestiftet von der Firma Edeka Brüggemeier, ab: „Verquizmeinnicht“, „4 gewinnt“, „Das Team, das mir persönlich am besten gefällt“ und „Keckfoarsquizzer“. Als weitere Preise gab es vom Kevelaerer Stadtmarketing gestiftete Gutscheine und einen von der Firma Kaminbau Binn gesponserten Einkaufskorb sowie ein Stabfeuerzeug.

„Jil Sander ist nicht Inge Abels“

Etwas zum Schmunzeln gab es für Winkels und Spittmann beim Auswerten der Antworten auch. In ihren „Outtakes“ finden sich ein paar Hinweise auf interessante Antworten: „Jil Sander ist nicht Inge Abels“, „Der Partner von Bonnie ist nicht Popeye“ und „Die Busmannstraße ist eine schöne Einkaufsstraße, aber definitiv nicht im Monopoly zu finden.“

Wer das Quiz am vergangenen Samstag verpasst hat, oder wer einfach noch nicht genug vom Ratespaß hat, bekommt am Samstag, 9. Mai, erneut die Möglichkeit zur Teilnahme. Um 20.15 erwarten Stefan Spittmann und Dirk Winkels ihre Quiz-Liebhaber auf dem Facebook Account „Quiz im Löwen“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer keinen Facebook-Account besitzt, kann sich kurz vorher per E-Mail an die Veranstalter wenden und erhält dann einen Link zum Live-Video.