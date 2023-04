Der Busman Digitale Romantik

/ von Kevelaerer Blatt



Wissen Sie, was dieses Kauderwelsch bedeuten soll: „<3U“? Letztens bekam ich von Mechel eine WhatsApp-Nachricht, die mit dieser Symbol-Zahlen-Buchstaben-Aneinanderreihung endete. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen. Was wollte sie mir damit sagen? Am Ende war ich mir sicher, dass sie sich vertippt haben musste. Deshalb ignorierte ich die Nachricht – ein Fehler.

Denn später stellte sich heraus, dass die krude Kombination eine Art Liebeserklärung sein sollte. So bedeuten – das erklärte mir Mechel später – das Kleiner-als-Zeichen, gefolgt von einer 3 und einem großen U „Ich liebe Dich“ in der Welt der Emojis. Ich stand noch immer auf dem Schlauch. Ich kniff die Augen zusammen und schaute mir den Zahlen-Wortsalat einmal genauer an. Achso, das „<3“ sollte ein Herz darstellen und das „U“ stand mit Sicherheit für das Englische „You“ (also du bzw. dich).

Diese digitale Romantik ist nichts für mich. Als jemand, den viele Jugendliche als „digitalen Dinosaurier“ bezeichnen würden, finde ich die Welt der Emojis ziemlich verwirrend. Ich meine, als ich jung war, haben wir unsere Gefühle mit Worten ausgedrückt, nicht mit einem gelben Gesicht, das Tränen lacht oder einem verschmitzt zuzwinkert. Aber Mechel zuliebe entschied ich, mich auf dieses neue Abenteuer einzulassen und probierte selbst ein paar Emojis aus. Und ich muss zugeben, es hat mir richtig Spaß …