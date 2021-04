Digitale Frei.Zeit-Wochen starten

Für alle, die dem coronabedingten „Nesthocken“ ein Ende bereiten wollen, startet Kevelaer unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ Mitte April in die Fahrrad- und Wandersaison. Es gibt Tipps zum Erkunden idyllischer Landschaften und Sehenswertes, vorbei an Flüssen, Seen und Wäldern. Ob es die neusten Trends rund um Fahrräder, Wanderungen oder Freizeitaktivitäten sind – vom 17. April bis 30. April warten auf Outdoor-Liebhaber*innen einige Highlights auf den Social-Media Kanälen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Insider-Tipps für Wanderbegeisterte und Radfahrer*innen

In den zwei Wochen können sich Interessierte auf Videos zu aktuellen Fahrradmodellen, Zubehör und Anwendungen von spannenden Gadgets freuen. Diese werden von Gregor Peters, Inhaber des Kevelaerer Unternehmens „Zweirad Peters“, und von Thomas Bosch vom Unternehmen „Fahrrad Service Bosch“ präsentiert. Des Weiteren sind Interviews mit Fahrrad- und Wanderbegeisterten geplant, in denen Insider-Tipps für besonders schöne Orte zum Wandern und Fahrradfahren in Kevelaer verraten werden.

Wer sich hingegen für spannende Spaziergänge oder Radtouren interessiert, kann sich auf versteckte Geocaches freuen, die in und um Kevelaer platziert sind. „Die GPS-Schnitzeljagd soll eine weitere Freizeitaktivität schaffen, um in der momentanen Lage die Zeit bunter zu gestalten“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. Die sechs angelegten Caches ergeben eine Route von ca. zehn Kilometern. Ausgerüstet mit einem GPS-fähigen Gerät wird mit der ersten Koordinate begonnen, die die Position des ersten Versteckes verrät. Nur der- oder diejenige, der / die die unterschiedlichen Rätsel löst, erhält die nächste Koordinate für die GPS-Schnitzeljagd.

Radtouren abgesagt

Wie auch im vergangenen Jahr hatte die Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit dem ADFC Kreisverband Kleve (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.) zwei geführte Radtouren in und um Kevelaer geplant. „Schweren Herzens mussten wir beide Termine für die geführte Fahrradtour erneut absagen. Wir versuchen noch in diesem Jahr einen geeigneten Ersatztermin zu finden“, erklärt Alina Peters, Organisatorin der digitalen „Frei.Zeit. Wochen“.

Das Social Media Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ freut sich auf viele Reaktionen zu der Aktion und bedankt sich bei allen beteiligten lokalen Unternehmen für die Unterstützung der Aktionswochen.