Dienstjubiläen bei der Wallfahrtsstadt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ehrte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zwei langjährige Mitarbeitende der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Gemeinsam bringen es die beiden Jubilare auf 80 Dienstjahre: Monika Nijstad (Sachbearbeiterin in der Stabstelle Rechnungsprüfung) und Ludger Holla (Leiter des Fachbereichs 4 „Arbeit, Soziales und Ordnung“) blicken jeweils auf eine 40-jährige Dienstzeit zurück.

Beide sind seit ihrer Ausbildung im Jahr 1985 bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer und haben in verschiedenen Verwaltungsbereichen viel Wissen und Erfahrungen gesammelt.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler dankte den Geehrten sowohl persönlich als auch im Namen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für ihren langjährigen Einsatz und sprach ihnen seine Anerkennung aus.

Auch der Personalleiter Werner Barz, der Personalratsvorsitzende Stefan Reudenbach sowie die Vorgesetzten der Mitarbeitenden überbrachten Glückwünsche im Namen der gesamten Belegschaft und des Personalrates.