Dienstjubiläen bei der Stadt Kevelaer

Bei der Stadt Kevelaer gab es einen Grund zum Feiern: Zusammen können sieben langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf insgesamt 175 Dienstjahre zurückblicken. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankte der Bürgermeister Dr. Dominik Pichler den Jubilaren für ihre engagierte und langjährige Tätigkeit bei der Stadt Kevelaer. Auch der Vorsitzende des Personalrates, Stefan Reudenbach, gratulierte den Jubilaren im Namen des Personalrates und der Belegschaft der Stadt Kevelaer. Für eine 25-jährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst wurden folgende Mitarbeiter geehrt:

Der gelernte Tischler und Diplombiologe Franz Heckens nahm, nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung und seines Studiums, am 01. Januar 1992 als Sachbearbeiter für den Umweltschutz seinen Dienst bei der Stadt Kevelaer auf. Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung wurde Franz Heckens am 01.01.2014 zum Abteilungsleiter der Abteilung „Stadtplanung“. Franz Heckens zeichnen Engagement sowie vielseitige Fachkenntnisse aus.

Ebenfalls 25 Jahre im öffentlichen Dienst ist die staatlich anerkannte Erzieherin und staatlich anerkannte Heilpädagogin Ruth Trötschkes. Sie wurde 1992 als Leiterin des Jugendheimes „Kompass“ bei der Stadt Kevelaer eingestellt. Diese Tätigkeit nahm sie einige Jahre wahr, bis sie im August 2009 zum Jugendamt wechselte und dort im Aufgabenreich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ eingesetzt wurde. Seit Januar 2012 ist sie im Aufgabenbereich „Frühe Hilfen und „Jugendhilfeplanung“ tätig. Diese Aufgaben führt Ruth Trötschkes mit Begeisterung und großer Fachkompetenz durch.

Die Mitarbeiterin des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ Maria Weber begann 1974 ihre Berufslaufbahn mit einer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitete sie in zwei verschiedenen Kindergärten in Kevelaer, bis sie 1990 eine Tätigkeit als Politesse bei der Gemeinde Alpen aufnahm. Im August 1994 wechselte Maria Weber schließlich zur Stadt Kevelaer in den Kindergarten „Spatzennest“. Hier war sie zunächst als Ergänzungskraft tätig. Nach einiger Zeit übernahm sie die Gruppenleitung einer Kindergartengruppe und wurde schließlich im Jahre 2000 zur stellvertretenden Kindergartenleiterin ernannt. Aufgrund ihres beruflichen Engagements hat sich Maria Weber viele Sympathien bei Kollegen, Eltern und Kindern erworben.

Ebenfalls 25 Jahre im öffentlichen Dienst tätig ist die Verwaltungsfachwirtin Andrea Hoenselaer. Sie begann 1986 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Kevelaer. Nach Abschluss ihrer Berufsausbildung war Andrea Hoenselaer hauptsächlich in den Bereichen Tourismus, Marketing sowie Bürgerservice tätig. Im Jahre 1999 absolvierte sie zusätzlich die II. Angestelltenprüfung. Andrea Hoenselaer verrichtet ihre Aufgaben stets mit großer Begeisterung, sodass sie 2003 zur stellvertretenden Abteilungsleiterin des „Bürgerservice“ bestellt wurde. Seit Juli 2015 steht sie den Bürgern in der Stabsstelle „Kevelaer Marketing“ mit viel Einsatzfreude und fachlicher Kompetenz zur Seite. Zudem wirkt Andrea Hoenselaer seit knapp 20 Jahren beim Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“ mit.

Bernhard Reintges absolvierte von 1972 – 1975 seine Ausbildung zum Gas- und Wasserleitungsinstallateur bei der Fa. Geerkens in Rheinberg. Nach Abschluss seiner Lehrzeit arbeitete er noch einige Jahre in seinem Ausbildungsberuf. Am 01.04.1992 begann er seine Laufbahn als Wasserwerksmonteur bei den Stadtwerken der Stadt Kevelaer. In 25 Jahren Dienstzeit konnte er seine vielseitigen Fachkenntnisse anwenden und seine große Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen.

Auch Johannes Bongartz ist 25 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. Seine Ausbildung zum Elektroinstallateur beendete er im Jahre 1980 bei der Fa. Gerd v. Meegen in Winnekendonk. Anschließend arbeitete er weitere sechs Jahre als Elektroinstallateur, bis er am 1986 seine Meisterprüfung erfolgreich ablegte. Im Juni 1992 nahm Johannes Bongartz seine Tätigkeit als Elektroinstallateurmeister bei der Stadt Kevelaer auf. Seit dem 03. April 2014 ist er verantwortliche Elektrofachkraft bei der Stadt Kevelaer. Johannes Bongartz zeichnen große Einsatzbereitschaft sowie gewissenhafte und fachkundige Arbeit aus.

Ebenfalls kann Betriebshofmitarbeiter Reiner Litzenrath auf eine 25-jährige Tätigkeit bei der Stadt Kevelaer zurückblicken. Er begann seine Berufslaufbahn mit verschiedenen Tätigkeiten im Bereich des Gartenbaus. Zum 15.06.1992 wechselte er schließlich zur Stadt Kevelaer. Seit diesem Zeitpunkt ist er als Gärtnergehilfe beim Betriebshof der Stadt Kevelaer tätig. Er verrichtet die gärtnerischen Belange im Kevelaerer Stadtgebiet mit viel Einsatzfreude und fachlicher Kompetenz.