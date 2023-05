Diebstahl aus Kfz

Vermutlich durch das Aufhebeln der Fahrertür haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (4. Mai 2023), 15 Uhr, und Freitag (5. Mai 2023), 15 Uhr, Zugriff zum Innenraum eines Audi A4 verschafft, der auf dem Parkplatz am Bahnhof in Kevelaer abgestellt war. Sie entwendeten persönliche Dokumente aus dem Handschuhfach des Wagens und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.