Unbekannte Täter oder Täterinnen entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 7. August 2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 8. August 2024, 5.45 Uhr die Kupferfallrohre zweier Gebäude am Hartjesweg und am Hoensberg. Da Anwohner gegen 5.30 Uhr Geräusche hörten, jedoch die fehlenden Fallrohre erst bei Verlassen des Hauses bemerkten, kann der Tatzeitraum vermutlich auf 5.30 Uhr bis 5.45 Uhr eingegrenzt werden.

In Wetten entwendeten unbekannte Täter oder Täterinnen zwischen Mittwoch, 7. August 2024, 20 Uhr und Donnerstag, 8. August 2024, 13.30 Uhr das Kupferfallrohr eines Gebäudes an der Brillstraße. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.