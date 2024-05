Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag, 24. Mai 2024, auf Samstag Zutritt zu dem Garten eines Einfamilienhauses an der Biegstraße. Über den Heykampring gelangten die Unbekannten zum Garten und überstiegen dort einen Zaun. Anschließend öffneten sie gewaltsam das Schloss der Gartenhüttentür und gelangten so ins Innere.

Aus der Gartenhütte nahmen sie einen Akkuschrauber der Marke Makita sowie eine Kettensäge und eine Oberfräse der Aldi Eigenmarke mit. Zwei weitere Koffer von Arbeitsmaschinen ließen die Täter auf ihrer Flucht auf dem Grundstück zurück.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.