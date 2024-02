Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten am Samstag, 3. Februar 2024, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr aus einer Glasvitrine an der Busmannstraße hochwertigen Goldschmuck. Der Juwelier stellte nach Geschäftsöffnung zwei Rollvitrinen vor sein Geschäft. Unbekannte öffneten auf bislang nicht bekannte Weise eine dieser Glasvitrinen und entnahmen ein Tablet mit Goldkreuzen. Mit der Beute im mittleren vierstelligen Bereich flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen in der Fußgängerzone gemacht haben. Sie sollen sich telefonisch unter 02823 1080 bei der Kripo Goch melden.