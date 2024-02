An der Bahnstraße in Kevelaer kam es im Zeitraum von Montag, 29. Januar 2024, 17 Uhr und Mittwoch, 31. Januar 2024, 16:35 Uhr zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter verschafften sich Zugang zu einem ehemaligen Sportcafe und durchsuchten die Räumlichkeiten. Durch die Täter wurde ein Zigarettenautomat aufgehebelt und u.a. eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.