Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11. Februar 2025, Zugriff auf die Ladefläche eines Firmenfahrzeugs verschafft, das am Marktplatz in Kervenheim abgestellt war.

Sie entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen aus dem Renault Master, darunter zehn Akkuschrauber, zwei Stichsägen und eine Handkreissäge.

Auch an der nahegelegenen Winnekendonker Straße wurde ein Transporter angegangen. Die Täter oder Täterinnen beschädigten das Schloss der Tür zum Laderaum sowie eine Sicherungshalterung, die auf der Anhängerkupplung befestigt war, konnten die Tür aber nicht öffnen.

Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten werden unter Telefon 02823 1080 von der Kripo Goch entgegengenommen.