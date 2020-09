Zwischen Samstag, 5. September 2020, 15.30 Uhr, und Sonntag, 6. September 2020, 7.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnwagen, der am Gewerbering in Kevelaer geparkt war. Der oder die Täter hatten die Tür des Wohnwagens aufgehebelt und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.