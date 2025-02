Die Zukunft des Landes mitgestalten

Zur bevorstehenden Bundestagswahl schreibt der Kreis Klever Landrat Christoph Gerwers:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, 23. Februar 2025, wird der Deutsche Bundestag neu gewählt.

Ich bitte Sie, Ihre Stimme abzugeben, um die Zukunft unseres Staates mitzugestalten. Demokratie braucht Wählerinnen und Wähler. Nur wer wählt und damit sein wichtigstes politisches Recht wahrnimmt, nimmt am politischen Entscheidungsprozess teil und entscheidet mit, wer in den neuen Bundestag einzieht.

Ihr Landrat

Christoph Gerwers

Informationen zum Ablauf der Wahl

Wer wählen geht, sollte seine Wahlbenachrichtigung und für mögliche Nachfragen seinen Personalausweis oder Reisepass mitnehmen. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung vergessen oder verloren haben, können Sie bei Vorlage Ihres Personalausweises oder Reisepasses dennoch in Ihrem Wahlraum Ihre Stimme abgeben.

Die Anschrift Ihres Wahlraums finden Sie auf der Wahlbenachrichtigung. Da es hierbei seit der letzten Wahl zu Veränderungen gekommen sein kann, sollten Sie vor dem Gang zum Wahlraum nochmals einen Blick auf die Wahlbenachrichtigung werfen. Zudem bieten viele Kommunen auf ihrer Internetseite den sogenannten „Wahlraum-Finder“ an. Sie stehen Ihnen zudem bei Fragen auch telefonisch für Auskünfte zur Verfügung.

An der Urnenwahl können Sie auch dann teilnehmen, wenn Sie Briefwahlunterlagen beantragt und die rechtzeitige Absendung verpasst haben. Suchen Sie in diesem Fall bitte Ihren Wahlraum auf und bringen Sie Ihren Wahlschein sowie Ihren Personalausweis bzw. Reisepass mit. Der Wahlschein ist der weiße Abschnitt der Ihnen übersandten Briefwahlunterlagen, der sich über dem roten Wahlbriefumschlag befindet.

Briefwahlunterlagen können am Wahlsonntag bis 18 Uhr auch in den Briefkasten des auf dem Umschlag angegebenen Rathauses eingeworfen werden.

Die Wahlräume am 23. Februar 2025 sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss findet dort die Auszählung der Stimmen statt. Diese ist öffentlich.