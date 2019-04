Noch gut sieben Wochen dann werden sich wieder hunderte von Läufern und Radfahrern für den Kampf gegen Krebs bei „Big Challenge“ aktiv ins Zeug legen. Um auf das Großereignis am 15. Juni aufmerksam zu machen, fand sich auch beim 16. Golddorflauf ein Stand von „Big Challenge“ auf dem Sportplatz wieder. Theresa Verhülsdonk und Birgit Makel trotzdem den Klimakapriolen aus Sonne und Schnee, informierten Interessierte und warben so für die Teilnahme an dem Sportevent.

Foto: privat