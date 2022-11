Sie hat zumindest die höchste Hausnummer in Kevelaer Die Wember Straße

Fotos: WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Wember Straße

Wiederum habe ich das Glück, mir über die Herkunft des Namens keine Gedanken machen zu müssen. Wer nach langem Lauf beim „Lieven Heer“ angekommen ist, weiß auch, woher diese Straße ihren Namen hat. Denn an der Gaststätte geht’s rechts ab nach – Überraschung!

Der Genauigkeit halber muss ich aber hinzufügen, dass diese Gaststätte mit ihrer Hausnummer 99 – zu Wemb/Weeze gehörig – leider nicht zur Verlängerung des nun zu beweisenden Weltrekords beitragen kann.

Kevelaers längste Straße – das war meines Wissens bisher die Gelderner mit ihren 2 KM. Aber:

Im Brustton der Überzeugung erzählte mir ein alteingesessener Anwohner, dessen Namen ich in einem späteren Zusammenhang noch dankend erwähnen werde, dass es sich bei der Wember „ganz klar um die längste Straße Kevelaers handelt“. Und er begründet das mit einer Hausnummer, die ich tatsächlich nirgendwo sonst gefunden habe: Wember Straße Nr. 486 ist auch heute noch die postalisch gültige Adresse der Gärtnerei Winkels auf dem Weg…