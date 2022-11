…bietet eine alte Mühle, eine „flammneue“ Feuerwehr und mehr. Die Wember Straße…

Bunker. Fotos: WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Wember Straße

– Teil 2 –

Zunächst und vorab einen ganz herzlichen Dank an die vielen Leserinnen und Leser, die meinem Hilferuf gefolgt sind und mich telefonisch oder per E-Mail über einige Namen auf der Wember Straße informiert haben.

Nun kommt die Überlegung, kehre ich beim Prinzenhof ein? Nein- denn der Haupteingang liegt auf der Kroatenstraße, nicht auf der Wember. Dort hat es zwar mal den Haupteingang gegeben, heutzutage auch noch sichtbar, wie auch das falsch geschriebene Straßenschild „Wemberstraße“.Gleich nebenan hat mir Dr. Van de Velde mal nach einer Untersuchung gesagt: „Ich glaube, es ist noch was zu retten…“ Recht hat er gehabt; der Spruch datiert zurück auf die 90er, in denen er 1998 die Praxis abgab an Dr. Werner. Der sympathische Belgier Van de Velde verstarb in 2018, sechs Jahre nach dem Tod seiner Frau Ursula. (Quelle: KB 2018).

Viele Autobesitzer, besonders die mit dem Stern, werden sich noch an Manni Hoffmann erinnern können, dessen Firma nebst Werkstatt sich heute an der Alten Wettener Straße befindet.…