Die Welt räumt auf!

Am Freitag, 20. September 2024, findet wieder der „World Clean Up Day“ statt. An diesem Tag finden weltweit Müllsammelaktionen statt, bei denen sich die Menschen für eine saubere Umwelt einsetzen.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte geplante Müllsammelaktionen von Bürgerinnen und Bürger aus Kevelaer unterstützen und bietet deshalb an, den gesammelten Müll an Sammelpunkten abzuholen und zu entsorgen. Wer zum „World Clean Up Day“ eine Aufräumaktion in Kevelaer oder den Ortschaften plant, kann diese unter www.worldcleanupday.de anmelden.

Wer Hilfe bei der Auswahl von Sammelgebieten benötigt, kann sich bis zum 18.September 2024 per E-Mail an umweltschutz@kevelaer.de bei der Stadtverwaltung Kevelaer melden, um gemeinsam Müllsammelpunkte festzulegen.

World Clean Up Day

Seit 2018 mobilisiert der „World Clean Up Day“ Millionen von Menschen in über 190 Ländern, die sich gemeinsam dafür einsetzen, Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse und Meere von unachtsam entsorgtem Müll zu befreien.

Im vergangenem Jahr nahmen weltweit 19 Millionen Menschen am „World Clean Up Day“ teil und setzten durch ihre Aufräumaktionen ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt.

Die Website www.worldcleanupday.de bietet Kommunen, Schulen, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Privatpersonen die Möglichkeit, ihre Clean-Ups zu registrieren und Informationen zur sicheren Durchführung zu erhalten. Der „World Cleanup Day“ wird von der globalen Bürgerorganisation „Let’s Do It World“ initiiert.