Die Wallfahrtsstadt stellt sich vor

Das Gästeführungs-Team lädt regelmäßig zu geführten Rundgängen durch die Kevelaerer Innenstadt ein, so auch am 6. September 2025.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich immer wieder der „Klassische Stadtrundgang“, der von der St.-Antonius-Kirche bis zum Kapellenplatz führt. Diese spannende Stadtführung bietet nicht nur Einblicke in die Wallfahrtsgeschichte, sondern beleuchtet auch die Entwicklung der Stadt und die Bedeutung der einzelnen Kirchen. Auch Einheimische können hier noch viele neue Facetten ihrer Heimatstadt entdecken.

Spannender Einblick

Die Teilnehmenden erwartet eine kurzweilige Erzählung über die Wallfahrtsgeschichte, die tief in der Tradition der Stadt verwurzelt ist. Der Rundgang führt vorbei an zahlreichen denkmalgeschützten Gebäuden, wo mehr über die Entwicklung der Stadt verraten wird.

Das fachkundige Gästeführungs-Team bringt den Interessierten die Entwicklung Kevelaers näher und zeigt, wie die Stadt im Laufe der Jahre gewachsen ist.

„Dieser Rundgang ist eine wunderbare Gelegenheit, die Marienstadt neu zu entdecken und mehr über ihre Geschichte zu erfahren. Wir freuen uns darauf, sowohl Einheimische als auch Besuchende willkommen zu heißen“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Jetzt schon Tickets sichern

Der nächste geführte Rundgang findet am 6. September 2025 um 14 Uhr statt, Treffpunkt ist vor der St. Antonius-Kirche.

Tickets sind im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Vorverkaufsstelle oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.