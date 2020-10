Seit 15 Jahren betreibt „Hacco“ alias Hartmut Peters seinen Pommesstand am Roermonder Platz. An diesem Dienstagabend gönnt er sich draußen vor der Gaststätte „Alt Derp“ einen guten Schluck. „Jeder Gastronom müsste, um zu überleben, die Möglichkeit haben, mit Überdachung und diesen Dingern essen zu können“, meint er in Bezug auf den Heizstrahler, der neben seinem Tisch steht. Auch wenn er hofft, dass die Gastronomie „diese Dinger“ nur ein Jahr braucht.

Bei ihm darf keiner der Kunden „unmittelbar unter der Klappe“ an seiner Bude speisen, wohl aber an zwei bis fünf Stehtischen mit fünf Metern Abstand. Dementsprechend hat er für die kommende Zeit ein großes Zelt bestellt...