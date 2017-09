Die Tiger stehen in den Startlöchern

Mit dem Walther-Cup läutet die SSG (Schießsportgemeinschaft) Kevelaer traditionell die Liga-Saison ein. Mit dabei waren erneut viele Vereine aus der ersten, zweiten und dritten Bundesliga. So erfuhren die Spitzenschützen aus der Marienstadt auch Neuigkeiten aus den Vereinen. Besonders neugierig ist man auf Neubesetzungen aus dem In- und Ausland.

So gehören jetzt auch ein alt- bekannter und gleich zwei neue Schützen zum Liga-Kader der Marienstädter.

Frisch dazu gestoßen sind die Israelin Tal Engler und der Kroate Petar Gorsa. Beide verfügen über weitreichende internationale Wettkampferfahrungen. Nach einjähriger Pause kehrt dagegen der Israeli Sergey Richter zu den Tigern zurück. Jana Erstfeld, Katharina Kösters, Pea Smeets, Katrin Leuschen und Alexander Thomas bleiben der SSG 1 weiterhin treu.

Richter konnte beim Walther-Cup direkt zeigen, dass er noch nichts verlernt hat. Nach den Vorkämpfen führte er die Tabelle mit satten 398 Ringen an, dicht gefolgt von Petar Gorsa (397 Ringen, Platz 4) und Jana Erstfeld (396 Ringen, Platz 7). Erstfeld sicherte sich später im Einzelfinale der besten Acht den ersten Platz vor Petar Gorsa, der den zweiten Platz erzielte.

Bei der Mannschaftswertung mussten sich drei Mannschaften der SSG, welche jeweils mit drei Schützen besetzt wurden, die ersten acht Plätze mit den Bundesligavereinen Paderborn-Elsen, Buer-Bülse, Inden–Altdorf und SB Freiheit teilen. Am Ende hatte Elsen das ruhigere Händchen und gewann das Mannschaftsfinale vor der SSG Kevelaer.

Auf eine Revanche dieser Begegnung brauchen die SSGler nicht lange warten. Direkt am ersten Wettkampfwochenende der 1. Bundesliga-Saison treffen die Sportler um Trainer Rudi Joosten erneut auf den Paderborner Verein. Los geht es am 14.und 15. Oktober in Höhr-Grenzhausen beim Gastgeber TuS Hilgert. Etwas früher muss die Zweitvertretung der Tiger antreten.

Am Sonntag, 1. Oktober, beginnt die Saison in der Rheinlandliga (3. Bundesliga). Direkt mit einem Heimwettkampf werden die Schützinnen Anna und Franka Janshen, Alison Bollen, Manon Smeets und Birgit Lohmann sowie Trainer Hans-Josef Dohmen das alte und neue Saisonziel anvisieren; der Aufstieg in die 2. Bundesliga, der in der letzten Saison denkbar knapp verfehlt wurde, soll jetzt klappen.

Auch die 3.Mannschaft in der Landesoberliga möchte die Tabellenspitze erreichen, damit ein Aufstieg in die Rheinlandliga erfolgen kann. Maike Trötschkes, Simon Janshen, Markus Bauer, Wesley Holthuijsen und Mark Koenen werden dafür alles geben.