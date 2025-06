Monika Schwarz übergibt zum 1.Juli 2025 ihre Apotheke an Philipp Kramer Die „ Stern Apotheke “ bleibt geöffnet

/ von Lisa Schweren

Monika Schwarz und Philipp Kramer versprechen, dass die Stern Apotheke bestehen bleibt. Foto: LS

Die Stern Apotheke ist in Kevelaer schon lange eine Institution. An ihrer Spitze steht seit nun fast 26 Jahren Monika Schwarz. Doch in diesem Jahr heißt es für sie Abschied nehmen. Denn zum 1. Juli 2025 wird die Apotheke von Philipp Kramer aus Geldern übernommen.

Schwarz startete vor 50 Jahren in ihrem Beruf. „Für mich war mein Beruf immer Berufung“, erzählt sie dem KB im Gespräch. Sie ist pharmazeutisch-technische Assistentin und approbierte Apothekerin.

Lange hat sie im Angestelltenverhältnis gearbeitet, in den 1980ern auch für vier Jahre in der Stern Apotheke, damals noch unter der Leitung von Helmut van Briel. Auf den Wunsch ihres Mannes ging es dann nochmal woanders hin, und schließlich landete Monika Schwarz im Schwarzwald und übernahm dort ihre erste eigene Apotheke.

Sechs Jahre später kam dann der alles verändernde Anruf von van Briel. Er wollte seine Stern Apotheke verkaufen, und zwar an Monika Schwarz. Damals durfte jeder Apotheker nur eine Apotheke führen, also musste Schwarz erst einmal ihre Apotheke im Schwarzwald verkaufen.

Da sie in den vergangenen sechs Jahren so gut gewirtschaftet hatte, gelang ihr der Verkauf innerhalb von nur 14 Tagen. Und so öffnete sie am 2. Januar 1999 die Stern Apotheke auf der Annastraße zum ersten Mal als Besitz…