Die Stadt sucht motivierte Nachwuchskräfte

Die Wallfahrtsstadt ist für das kommende Jahr auf der Suche nach motivierten Nachwuchskräften. Mit insgesamt elf Ausbildungs- bzw. Praktikumsangeboten bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2023 eine Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten an. Ausbildungsplätze werden sowohl im Verwaltungsbereich als auch im Bereich „Kevelaer Marketing“, im Betriebshof, im Hallen- und Freibad sowie in der städtischen Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ angeboten. „Vor allem die Auszubildenden in den Verwaltungsbereichen haben nach ihrer Ausbildung sehr gute Chancen, bei uns übernommen zu werden“, so Werner Barz, Personalverantwortlicher bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Attraktiv und flexibel

Dabei ist die Stadtverwaltung in Kevelaer als Arbeitergeber sehr attraktiv: Flexible Arbeitszeiten und ein breites betriebliches Gesundheitsmanagement werden im Rahmen einer Beschäftigung geboten. Neben dem Gesundheitstag, der in diesem Jahr Ende August im Rathaus für die Mitarbeitenden stattfand, können sich die städtischen Beschäftigten auch zu vergünstigten Konditionen bei lokalen Fitnessstudios anmelden, die städtischen Bäderbetriebe nutzen oder sich bei Erkrankungen über den Gesundheitsservice von „Bet-terDoc“ eine zweite Meinung bzw. eine Spezialistenempfehlung einholen.

Außerdem bietet die Wallfahrtsstadt zahlreiche Fort- und Weiter-bildungsmöglichkeiten an sowie mehr Urlaubstage, als gesetzlich vorgeschrieben sind.

Wer erst für das Jahr 2024 einen Ausbildungs-, Praktikumsplatz oder ein duales Studium sucht, der kann sich im nächsten Jahr selbst von der Wallfahrtsstadt als Arbeitgeber überzeugen: Die Stadtverwal-tung bildet in insgesamt 14 verschiedenen Ausbildungsberufen aus und präsentiert sich auf Kevelaerer Jobmessen sowie bei den Berufsinfotagen der Sparkasse. Zudem wird für interessierte Schülerinnen und Schüler beider weiterführenden Schulen in Kevelaer an jeweils einem Tag der jährlich stattfindenden Berufsfelderkundungstage ein informatives Programm angeboten: „Die Berufserkundungstage bieten eine tolle Chance, die vielfältigen Tätigkeitsbereiche innerhalb der Stadtverwaltung kennenzulernen“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Unsere aktuellen Auszubildenden erzählen in einer kurzen Präsentation über ihre Ausbildung. So erhalten Interessierte Informationen aus erster Hand. Im Anschluss machen wir mit den Schülerinnen und Schülern noch einen Rundgang durch das Rathaus und zu anderen Verwaltungsgebäuden, damit sie einen Einblick bekommen, wie breit die Stadtverwaltung aufgestellt ist.“

Alle aktuellen Stellenausschreibungen erhalten Interessierte über den Newsletter der Wallfahrtsstadt Kevelaer.