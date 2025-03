Die Stadt Kevelaer sucht ihre schönsten Seiten

Kevelaer und seine Ortsteile haben viel zu bieten – malerische Plätze, beeindruckende Sehenswürdigkeiten und besondere Momente, die es wert sind, festgehalten zu werden. Doch oft bleiben viele dieser Schätze unentdeckt. „Das wollen wir ändern!“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Und weiter: „Haben Sie ein beeindruckendes Foto aus Kevelaer oder einem unserer Ortsteile? Einen idyllischen Sonnenuntergang, die typisch niederrheinische Landschaft, einen charmanten Ort oder Ihren persönlichen Lieblingsplatz? Dann teilen Sie Ihre schönsten Aufnahmen mit uns und der ganzen Stadt!“

So geht’s: Über die Website der Wallfahrtsstadt Kevelaer kann man Fotos einfach hochladen. Egal ob ein spontaner Schnappschuss, eine stimmungsvolle Naturaufnahme oder ein besonderes Stadtmotiv – „wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!“ Nach einer kurzen Prüfung werden die Bilder in einer Online-Galerie der Stadt veröffentlicht.

Am besten eignen sich Fotos im Querformat. Die Teilnahmebedingungen und das Upload-Formular findet man direkt hier: www.kevelaer.de/meinfoto

„Wir sind gespannt auf Ihre Fotos und darauf, Kevelaer durch Ihre Augen zu sehen!“