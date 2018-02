Kevelaer. Es ist für viele Menschen der schönste Tag in ihrem Leben: der Tag der Hochzeit. Nicht nur für Geschiedene, auch für die wachsende Zahl nichtreligiöser Paare steht dabei die standesamtliche Trauung im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Durchführen durften die in Kevelaer bis vor einem halben Jahr nur zwei Personen. Jetzt hat sich das Standesamt neu aufgestellt und bietet flexiblere Termine und bald auch neue Trauorte an.

Kevelaer. Es ist für viele Menschen der schönste Tag in ihrem Leben: der Tag der Hochzeit. Nicht nur für Geschiedene, auch für die wachsende Zahl nichtreligiöser Paare steht dabei die standesamtliche Trauung im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Durchführen durften die in Kevelaer bis vor einem halben Jahr nur zwei Personen. Jetzt hat sich das Standesamt neu aufgestellt und bietet flexiblere Termine und bald auch neue Trauorte an.

Neue Traustandesbeamte

Eineinhalb Stellen sind in der Stadtverwaltung dem Standesamt zugeordnet. Ralph Müschen verantwortet den Bereich, seit Wilhelm Cleve in den Ruhestand gegangen ist – und ist derzeit der Einzige, der in Kevelaer alle Aufgaben eines Standesbeamten erledigen darf. „Wenn ich krank oder im Urlaub bin, ist in Kevelaer Sterben verboten“, scherzt Müschen.

Das soll sich ändern: Ab März wird eine neue Kollegin ihn unterstützen, ebenso wie eine Auszubildende nach ihrem Abschluss. Beide Damen teilen sich eine halbe Stelle im Standesamt und sind darüberhinaus in anderen Bereichen der Abteilung Service-Center tätig. Üppige Personalausstattung klingt anders.

Dass Bernd Pool als Leiter des Service-Centers, zu dem das Standesamt neuerdings gehört, trotzdem davon träumt, Kevelaer zu einer begehrten Hochzeitsstadt werden zu lassen, hat andere Gründe: Vor gut einem halben Jahr hat die Stadtverwaltun…

