Kreis-Klever „KulTourtage“: Henschel-Ausstellung in der alten Feldscheune Die Spur der Kultur führt in den Achterhoek

/ von Michael Nicolas

Matthias David in der alten Feldscheune im Achterhoek, die ihm auch als Atelier zum Rahmenbau dient. Dort werden am Wochenende Henschel-Werke gezeigt. Foto: nick

Dass die „Kreis Klever KultTourtage“ einen wunderbaren Anlass geben, sich die Zeit für ein intensives Eintauchen in kulturelle Themen zu nehmen, ist längst kein Geheimnis mehr. Eine der intensivsten Möglichkeiten dazu wartet am kommenden Wochenende ausgerechnet in der alten Feldscheune am Achterhoeker Schulweg 22.

Mancher würde die Lage dieses uralten Gebäudes vielleicht als „versteckt“ bezeichnen. Und das passt irgendwie auch perfekt zu dem, was dort passiert und am Wochenende ausgestellt wird: Verleger Matthias David präsentiert Werke von Heinz Henschel, diesem wunderbaren Künstler, der nach außen hin nie einer war. Jahrelang schuf er seine Werke im Verborgenen.

Erst als er nach seinem Tod 2016 diese Werke an David vererbte, erblickten sie quasi das Licht einer öffentlichen Welt. Es folgten Ausstellungen und eine intensive Spurensuche zum Leben dieses außergewöhnlichen Künstlers, der nie einer sein wollte, aber gleichwohl Werke, ja ganz Welten schuf, die nach wie vor vom „einfachen Betrachter“ bis zum Kunstexperten auf diejenigen, die sich darauf einlassen, eine ungeheure Faszination ausüben.

„Im Rahmen der Kreis Klever KulTourtage geben wir einen tiefen Einblick in Henschels geritztes Reich. Gezeigt werden die Werke in der historischen Feldscheune des Vossumhofes in Kevelaer. Die Location mit ihrem über…