Das Kevelaer Marketing lud zur Orgelführung am Ostermontag ein Die Seifert-Orgel im Fokus

/ von Geertje Wallasch

Die Teilnehmenden der Orgelführung bestaunten die Seifert-Orgel in der Basilika und ließen sich von Gottfried Mülders und Paul Lammers (hinten) spannende Details erläutern. Foto: gee

Eine Orgelführung in der Marienbasilika lockte am Ostermontag einige Menschen in die Stadt, um sich auf den neuesten Stand der Renovierungsarbeiten an der Seifertorgel in der Basilika zu bringen ( das KB berichtete ). Angeboten wurde die musikalische Führung vom Kevelaer Marketing.

Paul Lammers, Organist und Chorleiter, erklärte zunächst die Funktionsweise und die Einmaligkeit der Orgel in der Basilika sowie deren Geschichte. Trotz der Sanierungsarbeiten an diesem großen Instrument durften sich die Besucherinnen und Besucher sogar an den vielfältigen Klängen erfreuen, die Lammers präsentierte. Über 45 Menschen hatten sich auf dem Kapellenplatz eingefunden und freuten sich, dass sie alle dabei sein durften, obwohl die Gruppenstärke ursprünglich kleiner sein sollte. Lammers lachte: „Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute an diesem Ostermontag kommen und sich die Zeit nehmen.“

In der Marienbasilika begrüßte die Gästeführerin Orla Feeny die an der Führung interessierten Menschen. Sie machte auf den Künstler Friedrich Stummel aufmerksam, der zusammen mit seinen Schülern zur Jahrhundertwende die Chöre und das Querschiff farbprächtig ausgemalt hatte. Auch Gottfried Mülders vom Vorstand des Orgelbauvereins erläuterte geschichtliche Details zur Seifertorgel, deren Erbauer in …