Die Seb lud ein zum Patronatsfest

Die Mitglieder der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1635 Kevelaer e.V. („Seb“) trafen sich am 28. Januar 2023 an der St. Antoniuskirche zur Hl. Messe. Diese wurde zelebriert durch Pastor Innig, da der Präses der „Seb“, Gregor Kauling, verhindert war. Anschließend feierten die Mitglieder im Vereinslokal „Goldener Schwan“ mit einem gemeinsamen Frühstück.

Sichtlich gestärkt begrüßte Präsident Hans-Gerd Rütten alle Schützenschwestern und Schützenbrüder, die Witwen und die Seniorenabteilung. Er begrüßte die Ehrengäste, Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix, den stellv. Bezirksbundesmeister Jürgen Kisters sowie Bezirksjungschützenmeister Robert Achten.

Neuaufnahme und Ehrungen

Anschließend begann der Präsident mit einer Neuaufnahme und den Ehrungen. Neu aufgenommen in der „Seb“ wurde Helmut Scherer. Für ihre zehnjährige Treue wurden Georg Brenker, Verena Rütten, Ulrike Trepmann, Birgitt Jahnke und Frank Kirsch geehrt. Für ihre 40-jährige Treue wurde Werner Schagen und Stefan Manders der Jubelorden in Gold überreicht. Katja Schröer erhielt den Fahnenschwenkerorden in Bronze, Guido Langenhuizen überraschte man mit dem Jugendverdienstorden in Bronze. Zum Dank und in Anerkennung für den langjährigen Einsatz für die Bruderschaft wurden zudem Jörg Brade und Stefan Manders mit dem St. Sebastianus-Ehrenkreuz geehrt.

Mit einem spannenden Lichtbildervortrag „Bilder der Jahre 2021/2022 der Seb“ von Volker Brammertz wurde der offizielle Teil des Tages abgeschlossen. Leinwand und Beamer stellte „Radio Heckens“ zur Verfügung.

Die Mitglieder gingen im Anschluss zum gemütlichen Teil des Tages über. In der Gaststätte „Zur Schanz“ ließen sie den Tag bei einigen Kaltgetränken und einem Imbiss ausklingen. Das Eierbraten beim König durfte natürlich als Abschluss auch in diesem Jahr nicht fehlen.